ADAS: il 30% degli automobilisti USA li disabilita

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, meglio conosciuti come ADAS, sono molto importanti sulle auto in quanto permettono di ridurre di parecchio gli incidenti stradali. Nonostante ciò, il 30% dei guidatori li disattiva.

Uno studio condotto negli Stati Uniti da una famosa compagnia di assicurazione nazionale ha rivelato che molti automobilisti statunitensi non gradiscono l’aiuto dei sistemi ADAS, soprattutto del cruise control adattivo che si è posizionato in cima alla classifica.

ADAS: il cruise control adattivo è il sistema di assistenza più disattivato dagli americani

Da precisare che l’indagine è stata condotta su un campione di 500 automobilisti con più di 18 anni di età e proprietari di vetture immatricolate negli ultimi quattro anni. Molti sistemi di assistenza alla guida sarebbero poco tollerati al volante dai guidatori, a tal punto che almeno un automobilista su tre disabilita uno degli ADAS più importanti per evitare collisioni.

Come anticipato poco fa, il cruise control adattivo (Adaptive Cruise Control) è quello meno sopportato dagli automobilisti statunitensi (30%). In seconda posizione abbiamo il Lane Keeping Assist e il Driver Attention Monitor con il 23% (stessa percentuale). Il podio si chiude con il Lane Departure Warning (21%).

Il motivo principale è che vogliono avere più controllo sulla propria vettura e quindi non essere al volante di un mezzo che si controlla autonomamente. Ad esempio, il cruise control adattivo viene disabilitato in quanto il guidatore vuole controllare pienamente la propria vettura mentre il Driver Attention Monitor viene disattivato per falsi allarmi.

Il Lane Departure Warning viene disabilitato in quanto è definito inutile mentre si ha poca fiducia dell’Autonomous Emergency Braking. È probabile che tutti gli automobilisti che hanno disabilitato i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) abbiano una poca o nessuna conoscenza sul funzionamento della tecnologia. Ecco perché è necessario analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche delle tecnologie presenti a bordo prima di disattivarle completamente.