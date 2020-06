Fiat ha presentato in Paraguay la nuova Grand Siena 2020

Il marchio Fiat ha presentato la linea Grand Siena 2020 2021 per il mercato paraguaiano, un modello emblematico lanciato sette anni fa e noto per il suo rapporto qualità prezzo, con un ampio spazio interno e caratteristiche eccellenti. Al fine di mantenerlo competitivo su quel mercato, la casa automobilistica ha rinnovato il suo design e aggiunto nuovi elementi di equipaggiamento, rendendolo così più elegante e sportivo.

La nuova Fiat Grand Siena è il veicolo ideale sia per uso familiare che professionale, è il più sicuro e affidabile nel suo segmento. La Gran Siena 1.4 offre di serie doppi airbag, freni ABS con EDB (distribuzione elettronica dei freni), aria condizionata, sterzo idraulico, chiusura centralizzata con telecomando più chiusura automatica della porta a 20 km / h, sollevatori frontali elettrici con sistema one touch , volante regolabile in altezza, computer di bordo, ruote da 15 “.

Oltre a sfoggiare il nuovo logo del marchio al centro del cofano del bagagliaio, la famosa berlina presenta una nuova griglia, ora tutta in nero e i telai dei fendinebbia. Le ottiche ora hanno maschere nere, un dettaglio che conferisce maggiore raffinatezza alla parte anteriore. Di serie, la nuova Grand Siena comprende il servosterzo, un bagagliaio illuminato da 520 litri e l’assistenza per il cambio corsia.

Accompagnando la Grande Siena, Eurocar, rappresentante del marchio, lancia un nuovo piano aziendale speciale con il prezzo lancio di $ 10.900, nel caso in cui il cliente desideri acquistare in contanti. Tuttavia, la società ha anche un proprio finanziamento fino a 60 mesi, con rate di $ 256 e un piccolo anticipo. Il rappresentante offre anche la possibilità di accedere all’acquisto, tramite il Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ti potrebbe interessare: Fiat propone forti sconti in Brasile per Cronos, Grand Siena e Mobi