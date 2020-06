ACI promuove la mobilità come motore di ripartenza dell’Italia

L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha deciso di realizzare uno spot pubblicitario che ha l’obiettivo di dare fiducia agli italiani e di puntare sulla mobilità come possibile motore della ripresa. La campagna, chiamata Vieni via con me!, verrà trasmessa in onda sulle reti televisive nazionali e sui quotidiani online.

Le parole pronunciate dal presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani fanno riferimento al giorno in cui vengono riaperte le frontiere europee e al fatto che dobbiamo rivolgerci al futuro con la giusta voglia di ricominciare senza perdere di vista l’ottimismo della ragione.

ACI: l’Automobile Club d’Italia lancia un nuovo spot pubblicitario dedicato al nostro Paese

Damiani parla di un futuro dove la mobilità sappia integrare perfettamente l’auto con i nuovi mezzi di trasporto e con l’innovazione sostenibile. Nel video pubblicato su YouTube dallo stesso Automobile Club d’Italia viene raccontata l’evoluzione del nostro Bel Paese attraverso la mobilità.

Sempre secondo Angelo Sticchi Damiani, lo spot pubblicitario offre un messaggio di incoraggiamento e di speranza dedicato a tutti coloro che ogni giorno lavorano nel e per il nostro Paese dopo la grave crisi creata dall’emergenza coronavirus.

Nello specifico, il presidente dell’ACI ha detto: “Con questa grande Campagna, ACI parla a tutti gli italiani e manda un messaggio di sostegno e incoraggiamento a chi ogni giorno opera e si muove. ‘… Vieni via con me!’ è lo stimolo a una mobilità variegata, sostenibile, spensierata quanto essenziale per rilanciare l’Italia la crisi Covid ha evidenziato la mobilità, ne ha esaltato la sua rilevanza irrinunciabile, messo in evidenza le criticità e ora ci costringe a guardare avanti. Adesso dobbiamo tutti ripartire con determinazione e ACI intende dare il suo contributo, proponendo soluzioni per la mobilità che affrontino e risolvano le criticità e accelerino i processi di trasformazione già avviati“.

Lodovico Fois, Responsabile Comunicazione e Consigliere per le Relazioni Esterne e Istituzionali di ACI, ha ribadito la scelta di adottare un linguaggio poetico all’interno del video per omaggiare la mobilità italiana degli ultimi 100 anni.

“La campagna nasce dal voler ridare positività e slancio, per superare ansie e incertezze lasciate dal Covid. Abbiamo scelto un linguaggio ‘poetico’, per offrire un vero e proprio omaggio alla mobilità italiana, che da 100 anni ci accompagna ogni giorno rendendo possibili progetti, aspirazioni, vita quotidiana come anche sogni ACI ha la consapevolezza che rimettere in moto la vita quotidiana e l’economia, di decine di milioni di italiani, significa ritrovare entusiasmo e coraggio, a partire da un diverso atteggiamento e una diversa cultura dell’auto e della mobilità in generale. Colgo l’occasione per ringraziare i grandi protagonisti della mobilità italiana quali Ferrari, Webuild, Lamborghini e Piaggio per il contributo alla realizzazione dello spot“, ha detto Fois.

Ultimo ma non importante dettaglio è il ringraziamento fatto sempre nel filmato a tutte le case automobilistiche che hanno reso tutto ciò come Ferrari, Lamborghini e Piaggio.