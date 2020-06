La Formula 1 lancerà quest’anno nuove grafiche per la televisione

Nell’ambito della collaborazione con Amazon Web Services, è stato rivelato che la Formula 1 realizzerà sei nuove grafiche distribuite in tempo reale sui passaggi televisivi già a partire dalla stagione 2020. Il primo di questi, che sarà già disponibile durante il Gran Premio d’Austria che aprirà la stagione, offrirà ai fan un “Car Performance Score”. Questo si baserà su una serie di statistiche relative ai punti di forza di ogni monoposto, tra cui potenza, aderenza, deportanza e resistenza. Saranno offerti quattro parametri principali: curva a bassa velocità, curva ad alta velocità, rettilineo e movimentazione delle vetture. La grafica viene sviluppata proprio col supporto di Amazon Web Services, già sponsor della Formula 1, e incorporerà il loro marchio.

I round successivi vedranno l’introduzione di altre nuove grafiche. A partire dal secondo Gran Premio di Silverstone in programma ad agosto, che è noto come 70° Anniversary Grand Prix, sarà introdotto un Ultimate Driver Speed ​​Comparison per aiutare a confrontare gli attuali piloti con quelli del passato tramite dati che risalgono al 1983.

Introduzioni utili ai fan

A partire dal Gran Premio del Belgio verrà reso disponibile un grafico sulle prestazioni delle curve ad alta o bassa velocità che consentirà ai fan di vedere in che misura i conducenti affrontano le curve ad alta velocità e a bassa velocità. Per la seconda metà della stagione, Formula 1 e AWS stanno pianificando di implementare tre diversi grafici: uno per il punteggio delle abilità del pilota, uno per lo sviluppo di auto / team e sulle prestazioni generali della stagione e infine uno per la grafica delle qualifiche e del ritmo di gara.

Il Driver Skills Rating mirerà a identificare il miglior pilota totale tenendo conto di varie prestazioni come qualifiche, partenze, ritmo di gara, gestione delle gomme e stili di sorpasso / difesa. Finora la Formula 1 ha lanciato sei grafiche originali. Rob Smedley, ingegnere capo della Formula 1, ha dichiarato: “le intuizioni della Formula 1 che stiamo offrendo insieme stanno avvicinando i fan alla pista come mai prima d’ora e sbloccando storie e intuizioni precedentemente non raccontate da dietro il pit wall. Siamo entusiasti di espandere questa relazione di successo per portare ancora più intuizioni, consentendo ai fan di approfondire i molti modi in cui piloti e team lavorano insieme per influenzare il successo”.