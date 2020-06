Assicurazione auto: in arrivo il nuovo contratto base

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 17 giugno 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto n°54 che prevede un nuovo contratto base dell’assicurazione auto obbligatoria, come anticipato dalla legge n°221 del 17 dicembre 2012. Tuttavia, non si tratta dell’ultimo tassello in quanto non si conosce ancora quando arriverà l’atto conclusivo.

Anche se il decreto entrerà in vigore dal prossimo 2 luglio, bisognerà attendere che il MISE metta a disposizione il modello elettronico di preventivo come previsto dallo stesso decreto.

Assicurazione auto: il nuovo contratto base darà maggiore trasparenza ai consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un contratto base di assicurazione auto che ha lo scopo di garantire maggiore trasparenza verso i consumatori durante la stipula di un contratto sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di auto, motocicli e ciclomotori a uso privato.

Tale contratto di base deve contenere obbligatoriamente alcune voci: le clausole minime necessarie per adempiere all’obbligo RC, le condizioni aggiuntive offerte da ciascuna compagnia assicurativa scelte dal cliente, le clausole limitative della copertura RCA che pesano sulla diminuzione del premio e le clausole di ampliamento che incidono sull’aumento del premio.

Grazie al nuovo contratto di base del MISE, i consumatori avranno la possibilità di conoscere in anteprima e con maggior chiarezza cosa è incluso nella loro assicurazione auto e quanto costa nel dettaglio ogni singola voce. Inoltre, è possibile scoprire il costo di ciascuna garanzia accessoria aggiunta in fase di sottoscrizione.

Un’altra cosa positiva proposta da questo nuovo contratto è quello di consentire ai consumatori di analizzare autonomamente tutte le caratteristiche proposte dalle polizze assicurative così da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.