Ferrari 812 Superfast è una supercar a tutti gli effetti con il suo V12 | Video

Gli ultimi modelli arrivati sul mercato hanno confermato che l’elettrificazione e altri carburanti alternativi sono il futuro e che le auto con motori endotermici abbandoneranno presto il mercato.

Una volta che ciò avverrà, il mondo automobilistico darà un’occhiata ai veicoli più iconici lanciati in passato come la Ferrari 812 Superfast che al momento si trova al vertice della gamma del cavallino rampante.

Ferrari 812 Superfast: AutoTrader mette alla prova la performante GT a due porte

Giunta sul mercato come successore della F12berlinetta, la grand tourer a due posti con motore centrale e trazione posteriore è equipaggiato da un V12 ad aspirazione naturale da 6.5 litri in grado di sviluppare una potenza di 800 CV e 718 nm di coppia massima. Il propulsore è nascosto sotto al lungo cofano anteriore.

Secondo le informazioni fornite da Maranello, la 812 Superfast è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Anche se viene venduta come una GT, la Ferrari 812 Superfast è in realtà più una supercar.

Oltre ai numeri visti poco fa, infatti, il bolide dispone di solide sospensioni, un’aerodinamica avanzata e persino delle ruote posteriori sterzanti che rendono il passo più corto di quanto non lo sia in realtà. Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti offre dei cambi di marcia rapidi e brevi mentre lo sterzo risulta parecchio preciso e contribuisce all’esperienza di guida unica offerta dalla vettura.

Non mancano diversi sistemi di sicurezza che permettono di mantenere stabile la supercar sull’asfalto. Gli interni della 812 Superfast sembrano essere focalizzati sul guidatore: i comandi tradizionali sono a portata di dito in quanto la maggior parte di essi si trovano sul volante.

Presenti anche dei materiali di alta qualità e addirittura un display secondario presente proprio di fronte al passeggero anteriore che gli consente di conoscere la velocità corrente e così via. Con la Ferrari 812 Superfast, la casa automobilistica modenese ha pensato anche al comfort in quanto abbiamo porte USB, un portabicchieri e l’integrazione con lo smartphone.

Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da AutoTrader che ci parla nello specifico di tutte le caratteristiche proposte dalla vettura. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima sottostante.