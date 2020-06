Fiat riparte alla grande in Brasile con sconti fino a 5000 euro

Il mercato automobilistico sta riprendendo le sue attività commerciali in Brasile con la riapertura delle concessionarie. Durante questa fase, oltre al riavvio della produzione, è necessario vendere ciò che è ancora disponibile in stock in modo da generare liquidità.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una nuova promozione ideata da Fiat chiamata Forza 2021 che prevede diversi sconti molto interessanti sui veicoli venduti nel mercato brasiliano. Ad esempio, è possibile acquistare il Fiat Toro al prezzo di 89.990 R$ (15.098 euro) nella versione Freedom 1.8 con cambio automatico anziché 116.490 R$ (19.544 euro). Parliamo quindi di uno sconto di 26.500 R$ (4446 euro).

Fiat: l’offerta Forza 2021 prevede degli sconti davvero allettanti per i clienti brasiliani

Il Toro Endurance, invece, è passato da 103.000 R$ (17.281 euro) a 79.900 R$ (13.405 euro) grazie all’offerta Forza 2021, con un risparmio di 23.100 R$ (3875 euro). Disponibile anche la versione di fascia alta Ultra con motore diesel 2.0, cambio automatico a 9 rapporti e trazione 4×4 che passa a 139.990 R$ (23.487 euro) anziché 169.490 R$ (28.436 euro). Parliamo di uno sconto di 29.500 R$ (4949 euro).

Disponibile pure la Fiat Mobi Easy 1.0 al costo di soli 35.990 R$ (6038 euro) anziché 46.740 R$ – 7841 euro (-4750 R$ – 796 euro). Per quanto riguarda la gamma della Argo, la versione Drive 1.0 passa a 48.390 R$ (8117 euro) invece di 59.280 R$ (9944 euro) con uno sconto di 11.590 R$ (1944 euro).

La Argo Precision 1.8 2019 si propone con uno sconto che raggiunge i 21.160 R$ (3549 euro). La Fiat Cronos HGT 2020 ora è disponibile a 69.990 R$ (11741 euro) invece di 80.640 R$ (13.527 euro), con una riduzione di 14.650 R$ (2457 euro).

La variante Drive 1.3 con trasmissione manuale prevede uno sconto di 8500 R$ (1425 euro), quindi costa 55.990 R$ (9391 euro). Tutti i clienti brasiliani interessati alle offerte possono anche sfruttare dei piani di finanziamento con il primo pagamento mensile previsto nel 2021.