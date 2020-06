Ferrari FXX40: ecco la versione moderna dell’iconica supercar

La Ferrari F40 è senza dubbio una delle auto più importanti lanciate dal cavallino rampante. Spesso definita la supercar più iconica di tutti i tempi, il modello commemora il 40º anniversario del cavallino rampante ed è l’ultima auto di produzione firmata da Enzo Ferrari.

Dal 1987 al 1992 furono prodotti poco più di 1300 esemplari e inoltre non tutte le F40 sono state create uguali. Dopo aver progettato un’auto da rally basata sulla 308 GTB, Michelotto Automobili aiutò Maranello con la 288 GTO Evoluzione e due versioni più veloci della F40: LM e Competizione.

Ferrari FXX40: un progetto digitale ci mostra la versione in chiave moderna

La Ferrari F40 LM corse in diverse competizioni fra cui la IMSA e la Serie GT mentre la F40 Competizione fu sviluppata come una vettura da corsa per i clienti. 19 e 10 esemplari, rispettivamente, sono stati costruiti complessivamente con in mente un design più aggressivo e delle prestazioni superiori rispetto alla versione stradale.

Queste due vetture ci portano al progetto digitale Ferrari FXX40 realizzato da Travis Walmsley. Il designer automobilistico aveva come unico obiettivo quello di produrre una versione moderna della Ferrari F40. Egli sostiene che con questo progetto voleva creare qualcosa che si adattasse alle tendenze e all’estetica attuali del settore automobilistico.

Walmsley spiega che l’obiettivo era quello di progettare qualcosa che partisse dal modello originale ma con un design completamente nuovo. Questa idea ha dato vita alla Ferrari FXX40.

Il progetto digitale è caratterizzato da alcune caratteristiche molto interessanti come il doppio impianto di scarico, le prese d’aria presenti sul cofano motore, la luce di stop in stile Formula 1, l’alettone regolabile e tanto altro ancora.