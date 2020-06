Auto a metano inquinerebbero più delle diesel e benzina

A differenza di qualche anno fa, oggi acquistare un’auto significa avere di fronte diversi tipi di alimentazione: diesel, benzina, GPL, metano, elettrico ed ibrido. In questo articolo vi riportiamo uno studio effettuato da Trasport&Environment che riguarda l’inquinamento provocato dalle auto a metano.

In particolare, T&E afferma che le vetture a metano sono in grado di inquinare più delle diesel e benzina. In particolare, da un test condotto tra veicoli a benzina, a gasolio e a metano è emerso che queste ultime non emettono meno particelle fini rispetto agli altri carburanti.

Auto a metano: uno studio rivela la produzione di polveri molto piccole che sfuggirebbero ai controlli

In cinque prove effettuate in laboratorio, Trasport&Environment ha rilevato tra 9 e 900 miliardi di particelle emesse dalle auto a metano. Inoltre, l’ente afferma che ci sono delle particelle più piccole emesse da queste vetture che sfuggirebbero ai controlli normativi in fase di omologazione.

T&E ha dichiarato: “I dati dei test ci dicono che le auto a metano producono polveri che sono solo molto più piccole di quanto oggi regolamentato. Inoltre, dato il contributo di questo combustibile alla dispersione di ammoniaca in atmosfera ne consegue che vi è un collegamento fra le emissioni di queste auto e la formazione di particolato secondario“.

Le conclusioni presenti nello studio di comparazione dei vari sistemi di alimentazione e carburanti riportano che le emissioni più basse sono state rilevate nei motori diesel e metano, rispettivamente del 7,8 × 10⁹ e del 2,4 × 10¹⁰ p/km.

Le prove su strada effettuate su auto e furgoni a metano, tra i 19 veicoli citati dalla T&E, hanno rilevato delle emissioni di ammoniaca di fino a 20 mg/km e 66 mg/km, rispettivamente.