Verstappen soccombe al fascino della Ferrari e acquista una Monza SP2

Max Verstappen ha già messo la sua firma su un contratto con la Ferrari. Tutti erano convinti che sarebbe arrivato il giorno, ma stavano pensando a un altro tipo di contratto, perché quello che l’olandese ha firmato non è per la F1! Il pilota della Red Bull ha acquistato una Ferrari Monza SP2.

Il pilota olandese ha ceduto alla bellezza e alla leggenda di Maranello, in modo tale da “regalarsi” uno dei giocattoli più ambiti su ruote del momento, una Ferrari Monza SP2. Un gioiello di cui pochissimi – e scrupolosamente selezionati – possono godere. La super car gli sarà consegnata presso la concessionaria di Monaco.

Per quanto riguarda la F1, nonostante le voci secondo cui Max Verstappen potrebbe andare in Ferrari, l’olandese ha rinnovato per la Red Bull fino alla fine del 2023, la complicità che ha con la squadra è totale. Alla Ferrari scommettono su Leclerc e sicuramente sanno che una convivenza tra il numero 33 e Charles segnalerebbe più mal di testa che successi.

Tornando alla Monza SP2. Quella che sembrava essere una serie ultra-limitata, sarà finalmente costruita in 499 copie. La sua immagine è ispirata ad alcune delle migliori auto sportive costruite dall’azienda: la 750 Monza e la 860 Monza. Il suo motore V12 atmosferico offre non meno di 810 CV, il più potente motore atmosferico automobilistico della storia per un’auto prodotta in serie, anche se in un piccolo modo artigianale.

È in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri all’ora in meno di tre secondi, mentre in meno di otto è già a 200 chilometri all’ora. La velocità massima è superiore a 300 chilometri all’ora. Misura 4,66 metri e pesa 1.520 chilogrammi. Presentati alla fine del 2018, i modelli SP1 e SP2 di Monza sono i primi modelli della “serie Icona”, una collezione di auto moderne ispirate ad alcuni dei più famosi modelli Ferrari, realizzate in serie limitata e preferibilmente destinate ai grandi fan del marchio e collezionisti.

