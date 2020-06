Alfa Romeo Giulietta 2020: svelati prezzi e caratteristiche per l’Australia

Anche in Australia l’Alfa Romeo Giulietta ha ottenuto un adeguamento finale prima del termine della produzione prevista per la fine del 2020. La gamma della famosa compatta del Biscione è stata ora ridotta a sole due varianti: Super e Veloce.

La prima è praticamente la entry-level che dà accesso alla line-up della Giulietta con sotto il cofano un motore turbo benzina a quattro cilindri da 1.4 litri che sviluppa una potenza di 170 CV e 250 nm. La seconda è leggermente più potente in quanto abbiamo un propulsore turbo da 1.7 litri il quale eroga 240 CV e 340 nm.

Alfa Romeo Giulietta: aggiornata la gamma per il mercato australiano

Entrambe le varianti dell’Alfa Romeo Giulietta scaricano l’intera potenza sulle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Da notare che la versione Super con cambio manuale a sei marce e l’edizione limitata Veloce S sono state tolte dalla gamma australiana.

I prezzi della Giulietta Super partono da 35.950 dollari australiani (22.122 euro) mentre quelli della Veloce da 42.250 dollari australiani (25.999 euro). A bordo della prima variante troviamo sedili in tessuto, sistema di infotainment Alpine con display da 7 pollici e radio AM/FM/DAB+, supporto Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, cerchi in lega da 17″, fari alogeni con accensione automatica, tergicristalli sensibili alla pioggia, climatizzatore bizona e volante con rivestimento in pelle.

L’Alfa Romeo Giulietta Veloce, invece, propone rivestimento in pelle e alcantara, cuciture rosse sul volante, cerchi in lega da 18″, sospensioni sportive ribassate, doppio terminale di scarico, fari bi-xeno con interni in carbonio e un pacchetto con finiture nere e interni carbon look.

La compatta non dispone di sistemi avanzati di assistenza alla guida

A livello di sicurezza, la Giulietta offre sei airbag, freni ABS, controllo di trazione e stabilità, monitoraggio della pressione degli pneumatici, supporto ISOFIX per seggiolini per bambini e altro ancora. Non sono disponibili i sistemi avanzati di assistenza alla guida come ad esempio il cruise control adattivo oppure la frenata di emergenza autonoma.

Come optional, Alfa Romeo Australia propone tetto apribile panoramico a doppio pannello, vernice metallizzata e il pacchetto Sportiva per la variante Super che aggiunge finiture in pelle nera, rossa o marrone, sedili anteriori con funzione di riscaldamento e regolazione elettrica, palette del cambio al volante, cerchi in lega da 18”, impianto frenante sovradimensionato e una serie di elementi della versione Veloce.

L’Alfa Romeo Giulietta Veloce, invece, propone come optional un design alternativo per i cerchi da 18” e un pacchetto che include sedili in pelle con finiture nere o rosse e funzione di riscaldamento e regolazione elettronica per quelli anteriori.