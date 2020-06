Jeep Gladiator eletto Official Winter Truck of New England dalla NEMPA

Il Jeep Gladiator è stato eletto Official Winter Truck of New England durante la competizione annuale dedicata ai veicoli invernali organizzata dalla New England Motor Press Association (NEMPA). Il nuovo pick-up della casa automobilistica statunitense ha ottenuto il titolo del suo primo anno di partecipazione a questo evento annuale.

John Paul, presidente della New England Motor Press Association, ha detto: “Il Jeep Gladiator è il coltellino svizzero di Jeep. Si tratta di un fuoristrada serio, un pick-up utilitario, un comodo veicolo per trasportare persone e un veicolo adatto per le autostrade che domina facilmente l’inverno nel New England. Il Jeep Gladiator si dimostra il miglior pick-up all-around e lo rende adatto a portare il titolo di New England Motor Press Association Winter Pickup Truck of the Year 2020“.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up conquista gli editori della NEMPA

Il Jeep Gladiator 2020, progettato da zero per essere il pick-up Jeep più performante di sempre nell’off-road, si basa su una ricca eredità di veicoli Jeep robusti e affidabili e con una combinazione ineguagliabile di robustezza, design Jeep autentico, libertà all’aria aperta, funzionalità intelligenti e versatilità.

Equipaggiato con il collaudatissimo motore Pentastar V6 da 3.6 litri e un versatile vano di carico, il Gladiator è stato costruito per gestire le esigenze di uno stile di vita sempre attivo, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida a cielo aperto in un design inconfondibile.

Grazie alle sue caratteristiche, il pick-up è in grado di trasportare passeggeri e merci ovunque. Tutte le versioni del Jeep Gladiator sono classificate come Trail Rated attraverso un badge che indica che il veicolo è stato progettato per funzionare in una varietà di condizioni difficili in fuoristrada.

I membri della New England Motor Press Association hanno valutato un’ampia varietà di veicoli appartenenti a diverse categorie. I giornalisti hanno testato ogni modello fino alla giornata ufficiale di test e punteggi che si è svolta a febbraio presso la sede della NEMPA a Middleborough, nel Massachusetts.