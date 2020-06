Una donna è rimasta ferita dopo il furto di pickup dalla fabbrica FCA di Toledo

Una donna è rimasta ferita martedì mattina quando è stata colpita durante il furto di una mezza dozzina di pickup rubati dal complesso di assemblaggio di Toledo di FCA. Un rapporto della polizia di Toledo mostra che gli agenti sono stati chiamati alle 5:32 del mattino quando sei nuovi pickup Dodge Ram 1500 sono stati rubati da un cantiere navale vicino al complesso al 4400 Chrysler Drive. Mentre un sospetto fuggiva in uno dei veicoli, la 60enne Becky Huston, impiegata nel cantiere navale, del 400 blocco di West Alexis Road è stata colpita.

È stata portata al Mercy Health St. Vincent Medical Center con lesioni non letali, ha detto la polizia. Un portavoce dell’ospedale non aveva informazioni disponibili più tardi martedì mattina. Una breve dichiarazione di FCA afferma che la donna è un’impiegata che lavora nel lotto di spedizione e che cinque dei sei pickup rubati erano già stati recuperati entro le 10:45 Un portavoce della polizia di Toledo ha detto che gli investigatori non hanno ancora identificato alcun sospetto e stanno lavorando per ottenere i filmati di sorveglianza dell’incidente. La società ha dichiarato che sta lavorando attivamente con la polizia nelle indagini.

