Fiat Chrysler potrebbe riassumere 1.300 dipendenti licenziati in Canada

L’impianto di assemblaggio Fiat Chrysler (FCA) a Windsor, in Ontario, ha ripreso le operazioni il 19 maggio con nuove misure imposte dalla pandemia di coronavirus e riprende la produzione su tre turni oggi. Tuttavia, questa situazione è solo temporanea. Il quotidiano Windsor Star riferisce che il terzo turno verrà gradualmente ritirato a partire dal 22 giugno e ci saranno molte ridistribuzioni fino al 13 luglio, quando più di 1.000 lavoratori dovranno lasciare lo stabilimento. FCA non ha ancora fatto una dichiarazione pubblica, ma la notizia è stata confermata dal presidente Dave Cassidy del sindacato 444 di Unifor.

Lo stabilimento Windsor produce i furgoni Chrysler Pacifica e Voyager , nonché la Dodge Grand Caravan. Quest’ultima avrebbe dovuto cessare la produzione il 22 maggio, ma alla fine la sua presenza è stata confermata fino al 22 agosto a causa della pandemia. Al fine di ridurre il numero di licenziamenti, FCA ha preparato offerte per riassumere lavoratori ammissibili – circa 1.300 in totale. La priorità viene stabilita in base all’anzianità e i lavoratori hanno tempo fino al 15 giugno alle 8 del mattino per indicare se accettano o rifiutano l’offerta. I dettagli non sono noti, tuttavia. Cassidy afferma di aver tentato di tutto per ritardare la decisione dell’azienda fino alla negoziazione dei nuovi contratti collettivi, che dovrebbero essere stipulati entro la fine dell’estate, ma i dirigenti della FCA hanno chiuso la porta a questa possibilità.

