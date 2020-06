Formula 1: sembrerebbe tutto pronto per il Mugello

Col doppio Gran Premio di Austria ormai imminente, in programma il prossimo 5 di luglio, la FIA non ha ancora espressamente prodotto un calendario per la stagione 2020 di Formula 1. I ritardi derivano dalla difficoltà di instaurare un corretto sviluppo del calendario extra europeo visto che proprio in Europa la situazione appare ormai chiara. In diversi Paesi al di là dell’Europa la situazione infatti appare ancora poco chiara.

Non essendoci le condizioni per aprire le porte al pubblico, diventa più complicato pensare ai circuiti cittadini come Baku e Singapore. Difficilmente questi possono infatti garantire il corretto svolgimento dell’evento tenendo lontano il pubblico dalle tribune, o dai muretti.

Altre possibilità, anche in Italia

Le possibilità che anche in Italia si possano disputare due Gran Premi, in due tracciati differenti, appare sempre più concreta. Proprio l’ACI sta avanzando una possibilità se ad esempio al Gran Premio di Italia a Monza venisse affiancato il Mugello. Il tracciato di proprietà della Ferrari è stato da sempre molto propenso ad un ingresso nel Mondiale di Formula 1, assieme al tracciato di Imola che vede ora in calo le possibilità di ragionare in questi termini. Di certo anche in questo caso l’evento si svolgerà a porte chiuse.

L’indiscrezione, fornita da Motorsport.com, dice che esistono serie possibilità che il tracciato del Mugello riesca ad ospitare quest’anno una seconda prova del Gran Premio di Italia lasciandosi alle spalle le volontà prodotte dal tracciato di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Quest’ultimo sembra che non riuscirebbe a garantire la mancanza di assembramenti, visto che si trova all’interno di uno specifico tessuto cittadino.

Il timore che si possa ripetere lo stesso risultato praticando un doppio Gran Premio nel medesimo tracciato, spinge FIA e Liberty Media ad avanzare su proposte con doppi tracciati. In questo caso il Mugello sarebbe in pole.