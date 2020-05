Autel riceve una certificazione da Fiat Chrysler

Autel US ha annunciato oggi che a partire dal 1 ° giugno 2020 le sue compresse di scansione diagnostica sono certificate da Fiat Chrysler Automobiles US (FCA) per accedere al modulo Secure Gateway sul 2017 sui nuovi veicoli FCA. FCA ha iniziato a installare SGW su alcuni veicoli del 2017, e ogni anno successivo vede un adattamento crescente, in modo che quasi il 100% dei veicoli di FCA 2020 abbia installato SGW.

Come una sorta di firewall, SGW blocca l’accesso e la manipolazione non autorizzati delle reti dei veicoli e dei sistemi vitali. FCA afferma che SGW di Autel non è stato sviluppato per limitare l’accesso ai dati diagnostici, ma piuttosto per limitare “la capacità degli utenti non registrati e non autenticati di eseguire diagnosi invasive come i controlli bidirezionali”. Oltre alla prevenzione della capacità bidirezionale, che include calibrazioni, riapprendimenti e attuazioni, viene negato anche il semplice atto di cancellare un codice.

Gli utenti di Autel potranno accedere al modulo SGW ed eseguire azioni precedentemente limitate, registrandosi con AutoAuth, un servizio di autenticazione. I negozi possono registrarsi attraverso il portale di registrazione basato su Internet di AutoAuth per $ 50 all’anno. Fino a sei utenti possono registrarsi con questa tariffa iniziale, con altri utenti in grado di registrarsi per una tariffa nominale aggiuntiva.

