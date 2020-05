Michelin annuncia il nuovo Agilis 3 per i veicoli commerciali

Michelin ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pneumatico estivo dedicato ai veicoli commerciali che prende il nome di Agilis 3. Come suggerisce il nome, questa nuova gomma dispone di alcune caratteristiche prese in prestito dalla Agilis CrossClimate lanciato un paio di anni fa.

Secondo quanto dichiarato dal produttore francese, il nuovo Agilis 3 propone un elevato livello di sicurezza sull’asfalto bagnato e inoltre assicura un maggior risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni di CO2.

Michelin Agilis 3: svelato il nuovo pneumatico per i veicoli commerciali

Proprio come ogni pneumatico realizzato da Michelin, la nuova gomma promette massima robustezza e durata e inoltre è stata realizzata adottando delle scelte progettuali che permettono un utilizzo efficiente dei materiali e delle risorse, garantendo un elevato livello di prestazioni per tutta la sua durata.

In questo modo, il nuovo Agilis 3 propone un impatto ambientale ridotto e una durata superiore. Parliamo di due caratteristiche fondamentali per gli operatori del trasporto urbano e della consegna e per gli artigiani e le grandi imprese che vogliono risparmiare sui costi senza però compromettere la sicurezza.

Il Michelin Agilis 3 pesa in media 1 kg in meno rispetto al predecessore ma questo dato può arrivare fino a 1,7 kg nel caso di alcune dimensioni. Ciò significa che è possibile utilizzare meno risorse naturali per la produzione della gomma e di conseguenza saranno inferiori anche i rifiuti da smaltire una volta giunto alla fine della sua vita.

Il nuovo Agilis 3 assicura anche una riduzione delle emissioni di CO2

Secondo alcuni test effettuati dal gruppo francese, il nuovo pneumatico permette di ridurre di 100 kg in media le emissioni di anidride carbonica di un veicolo commerciale su una distanza di 20.000 km percorsi. Inoltre, garantisce un risparmio di carburante pari a 0,2 litri ogni 100 km (quindi circa 100 euro).

La gomma dispone di una mescola innovativa caratterizzata da una maggior densità di silice la quale contribuisce a mantenere un’elevata sicurezza grazie a un’eccellente frenata sull’asfalto bagnato.

Inoltre, l’Agilis 3 propone un battistrada dotato di un nuovo disegno composto da canali profondi e scanalature a U. Proprio come l’originale Agilis CrossClimate, infine, il nuovo pneumatico vanta un rinforzo di gomma aggiuntivo che protegge il fianco degli sfregamenti.