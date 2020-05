Ecclestone propone a Vettel un anno sabbatico

Sono passate ormai due settimane dall’annuncio della separazione tra Sebastian Vettel e la Ferrari a fine 2020. Il suo sostituto, Carlos Sainz, è stato confermato poche ore dopo dalla Scuderia di Maranello. Il quattro volte campione del mondo si trova quindi adesso senza una squadra per la quale correre a partire dal 2021. In questo momento le ipotesi non sono tante e alcune andrebbero già scartate.

Quindi il tedesco si troverà, durante questa stagione, all’interno di un team che lo ha appiedato ancora prima di cominciare. La destinazione più possibile per le mire da campione di Sebastian sarebbe soltanto la Mercedes, ma le porte non sembrano spalancate verso di lui. Nella scia di ipotesi si introduce ora anche Bernie Ecclestone che propone a Sebastian di “prendersi un anno sabbatico nel 2021”.

I buoni rapporti con Sebastian

Bernie Ecclestone, ex grande capo della Formula 1 può contare su buoni rapporti con lo stesso Sebastian Vettel. Ecclestone in un’intervista rilasciata a Standard.co.uk ha detto: “ho parlato un po’ con lui (riferendosi a Vettel) e forse dovrebbe prendersi un anno di pausa. Torna nel 2022 con le modifiche alle regole. Il cambiamento potrebbe dargli la possibilità di aspettare e vedere come cambierà poi la Formula 1”

Bernie ha anche escluso che Lewis Hamilton possa lasciare la Mercedes verso un’altra squadra nell’ottica di fare spazio proprio a Sebastian: “penso che quello che piacerebbe fare a Vettel sarebbe guidare la Mercedes proprio contro Lewis”. Parlando di Lewis, Bernie ha infatti aggiunto che non pensa che il sei volte campione del mondo andrà da nessun’altra parte e che lascerà la Mercedes solo quando vorrà ritirarsi.

Nel 2022 difatti cambieranno i regolamenti, sulla base delle modifiche che sarebbero dovute arrivare il prossimo anno. Ciò lascia Sebastian Vettel ad una decisione molto interessante da prendere. Se la Mercedes estenderà il contratto di Bottas o cercherà un pilota più giovane da affiancare a Hamilton, Vettel potrebbe essere costretto a prendersi una pausa.