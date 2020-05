Fiat Chrysler vicina ad ottenere il prestito di 6,3 miliardi

Intesa Sanpaolo SpA sarebbe in procinto di approvare una linea di credito di 6,3 miliardi di euro per Fiat Chrysler Automobiles, in quello che sarebbe il più grande finanziamento in Europa a un costruttore automobilistico dall’inizio della pandemia di coronavirus. Intesa ha programmato una riunione del consiglio per approvare l’accordo. I dirigenti di Fiat Chrysler e Intesa hanno discusso i termini negli ultimi giorni e hanno raggiunto un accordo. Sebbene l’approvazione di Intesa sia un passo cruciale, il finanziamento necessita di una firma da parte dell’assicuratore del credito commerciale Sace SpA e del governo italiano.

I portavoce di Fiat Chrysler e Intesa non hanno voluto commentare. Il prestito garantito dallo Stato è progettato per sostenere l’industria automobilistica nazionale incanalando direttamente le risorse ai fornitori Fiat. La linea di credito in discussione sarebbe per l’unità italiana della Fiat, che l’anno scorso ha perso circa $ 1 miliardo al lordo delle imposte. Le vendite di auto in Italia sono crollate del 98% ad aprile e gli impianti Fiat sono stati per lo più chiusi durante il blocco nazionale in marzo e aprile.

Nell’accordo previsto, il principale finanziatore italiano avrebbe guidato un meccanismo di prestito triennale per aiutare a finanziare le attività del produttore nel paese, ha dichiarato Fiat Chrysler in una nota all’inizio di questo mese. Sace garantirebbe l’80% dell’importo attraverso un meccanismo che avrebbe bisogno dell’approvazione finale da parte del Ministero delle finanze. Le case automobilistiche sono state tra le industrie più colpite durante la crisi di Covid-19, con chiusure di fabbriche e vendite al crollo nei mercati dalla Cina e dall’Europa agli Stati Uniti

Fiat Chrysler ha bruciato $ 5,5 miliardi nel primo trimestre, e la società italo-americana e il gruppo francese PSA all’inizio di questo mese hanno eliminato un piano per distribuire dividendi per 1,1 miliardi di euro come parte dell’accordo di fusione del 2019. Il nuovo piano di finanziamento “fornirebbe ulteriore sostegno a circa 10.000 piccole e medie imprese nella catena di approvvigionamento automobilistica in Italia”, ha dichiarato Fiat Chrysler nella sua dichiarazione del 16 maggio.

