Ram ProMaster Rapid: annunciato il model year 2020 in Messico

Ram ha annunciato la disponibilità del suo Ram ProMaster Rapid nel mercato messicano per il model year 2020. Questo veicolo continua ad essere un modello particolarmente importante della gamma Ram Commercial nel mercato sudamericano.

Nel corso degli anni, il veicolo è diventato sinonimo di funzionalità e praticità nel mercato messicano in uno dei segmenti in più rapida crescita del paese negli ultimi anni.

Ram ProMaster Rapid: in Messico debutta il model year 2020 del piccolo furgone

Il ProMaster Rapid è stato progettato dalla casa automobilistica statunitense per fornire una soluzione per un contesto urbano e per la consegna e la distribuzione di merci in zone dotate di strade strette, spazi di parcheggio ridotti e condizioni di traffico intenso.

Il furgoncino sviluppato da Ram Commercial offre alle aziende sicurezza, praticità, accessibilità e capacità. A livello estetico, il Ram ProMaster Rapid 2020 propone un paraurti anteriore testurizzato e una fascia anteriore molto semplice.

La parte posteriore vanta dei fanali di forma allungata che offrono una visibilità superiore in qualsiasi condizione. Lateralmente, il ProMaster Rapid propone un ampio spazio per la pubblicità mentre le modanature laterali proteggono la carrozzeria da eventuali danni o urti.

A bordo del Rapid troviamo dei cerchi in acciaio da 14″ con un design basilare. Il furgoncino presenta delle portiere dal design unico e grande versatilità in modo da poter essere facilmente adattato in spazi ridotti. Le porte posteriori presentano delle maniglie ergonomiche e inoltre sono in grado di aprirsi di 180° per facilitare il carico e lo scarico delle merci.

L’abitacolo del Ram ProMaster Rapid 2020 è stato sviluppato appositamente per le aziende. Troviamo dei sedili in tessuto dal design ergonomico e facile da lavare, alzacristalli elettrici, vano portaoggetti con serratura, vano portaoggetti sulla tenda (ideale per riporre piccoli oggetti come smartphone), una radio standard con funzioni AM, FM ed MP3, aria condizionata e ruota di scorta posizionata dietro il sedile.

Il ProMaster Rapid presenta una capacità di carico di 650 kg e una capacità volumetrica di 3100 litri. Presente anche uno spazio di carico sul tetto della cabina che può contenere fino a 10 kg. A livello tecnico, il furgone dispone di sospensioni anteriori McPherson e posteriori con asse rigido e inoltre è in grado di effettuare inversioni a U su strade strette della città grazie al suo raggio di sterzata di 5,7 metri.

La potenza proviene da un motore Evo a quattro cilindri da 1.4 litri capace di sviluppare una potenza di 84 CV e 119 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Purtroppo non è disponibile nessuna opzione con trasmissione automatica.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica statunitense, il nuovo Ram ProMaster Rapid propone un consumo di carburante in città di 14,92 km/l, 18,60 km/l in autostrada e 16,38 km/l nel combinato. Infine, il model year 2020 è acquistabile in Messico per 252.900 pesos (10.222 euro).