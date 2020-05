ADAS: gli automobilisti italiani conoscono poco i sistemi di assistenza alla guida

I sistemi avanzati di assistenza alla guida (meglio conosciuti come ADAS – Advanced Driver-Assistance Systems) hanno sicuramente rivoluzionato il settore automotive in quanto hanno incrementato il livello di sicurezza delle auto.

Un interessante studio condotto da Carglass, però, sostiene che oltre il 60% degli affiliati della famosa azienda ha una conoscenza piuttosto scarsa del funzionamento di questi sistemi mentre circa il 90% afferma che la consapevolezza degli ADAS è insufficiente per quanto riguarda la ricalibratura.

In particolare, l’indagine condotta da Carglass su 268 affiliati riporta che, tra i dati più importanti emersi dal sondaggio, soltanto due sono significativi. In primo luogo sono cresciuti gli interventi di ricalibratura degli ADAS in quanto la stessa azienda ha registrato un aumento del 40% nel 2019 rispetto al 2018.

In secondo luogo gli automobilisti italiani sono poco consapevoli dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e di come sia importante la loro manutenzione per farli funzionare al meglio.

Lo studio, inoltre, rivela che entro il 2024 la percentuale di auto del parco circolante italiano con gli ADAS a bordo passerà al 60% rispetto al 5% registrato nel 2016. Questo dato è destinato a crescere anche perché l’Unione Europea ha affermato recentemente che alcuni sistemi di assistenza alla guida avanzati verranno resi obbligatori a partire dal 2022. Un esempio è la frenata automatica di emergenza.

L’82% degli affiliati di Carglass ha accolto con favore questa notizia visto che sicuramente i sistemi consentiranno di ridurre parecchio gli incidenti stradali. Il 98% degli intervistati sostiene che bisogna investire in tecnologia e formazione per poter eseguire una ricalibratura perfetta dei sensori e delle telecamere collegati agli ADAS, oltre a far capire agli automobilisti che una perfetta ricalibratura consente di sfruttare al meglio questi sistemi di sicurezza.