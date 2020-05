Leasys e Treedom, la mobilità si muove a sostegno dell’ambiente

Leasys, società controllata da FCA Bank e leader delle soluzioni di mobilità a 360 gradi, prosegue il proprio percorso verso un business sostenibile, avviando una partnership con Treedom, l’unica piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. Nasce così la campagna “Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo termine”, con l’obiettivo di piantare un albero per ogni vettura ibrida o elettrica noleggiata.

L’albero scelto sarà piantato da contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, che lo accudiranno e beneficeranno dei suoi frutti, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti online. La campagna “Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo termine” genererà un circolo virtuoso con benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali, capaci di favorire lo sviluppo delle popolazioni locali di volta in volta coinvolte.

I nuovi modelli ibridi di Fiat Panda e Fiat 500 sono disponibili in Italia con Be Free Hybrid, la formula di noleggio semplice e vantaggiosa che permette di restituire l’auto senza penali in caso di cambio di esigenze, con un canone a partire da € 279 al mese iva inclusa, con Leasys Miles Hybrid, il noleggio pay per use che permette di pagare solo i chilometri effettivamente percorsi, a partire da € 149 euro al mese iva inclusa e con Leasys 4ME, il prodotto che permette di costruire il noleggio su misura, a partire da 219€ al mese iva inclusa.

Ti potrebbe interessare: Be Free by Leasys si rinnova per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità