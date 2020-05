Be Free by Leasys si rinnova per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità

Be Free by Leasys, il primo noleggio a lungo termine per i privati concepito nel 2016 e divenuto best seller in Italia e in Europa, si rinnova per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità.

Grazie alla possibilità di uscita già al 18° mese senza alcuna penale, il noleggio Be Free è ancora più flessibile e si adatta perfettamente alle necessità di ogni cliente. L’offerta è accessibile on-line sul sito leasys.com e presso tutta la rete Leasys sul territorio nazionale.

Per chi ha bisogno di un‘auto e in particolare di una soluzione di mobilità flessibile e adattabile, Leasys rilancia Be Free, il primo noleggio a lungo termine in Italia dedicato ai privati. Introdotto nel 2016 Be Free ha riscosso grandi successi con l’adesione di oltre 15.000 clienti che lo hanno eletto Prodotto dell’Anno* nel 2019.

Be Free è un noleggio semplice con un canone vantaggioso, dedicato a chi vuole sentirsi libero di utilizzare l’auto senza i pensieri dell’auto; il canone, che comprende assicurazione e servizi, è fisso per tutta la durata del contratto e se si cambia idea, o se cambiano le esigenze di mobilità, è possibile restituire l’auto già dopo i primi 18 mesi senza alcuna penale di estinzione anticipata. Tutti questi servizi vengono offerti a fronte di un canone mensile molto vantaggioso e in totale libertà grazie a Be Free.

Con Be Free è possibile noleggiare Fiat 500, Fiat Panda, Fiat 500X, Lancia Y e Jeep Renegade. E’ inoltre disponibile per i modelli Fiat 500, Panda, Ypsilon anche nelle versioni Hybrid, per chi vuole ripartire passando all’ibrido e non avere limiti alla circolazione nei centri urbani.

Con Be Free e per tutti i prodotti offerti da Leasys c’è la possibilità di noleggiare oggi e iniziare a pagare il canone dopo 60 giorni dalla consegna del veicolo. L’offerta è accessibile on-line sul sito leasys.com e presso tutta la rete FCA e Leasys sul territorio nazionale.

