Sainz Sr, su suo figlio: “Sorprenderà la Ferrari”

Carlos Sainz assicura che suo figlio sorprenderà i fan della Ferrari, proprio come ha fatto alla McLaren quando è arrivato nel 2019. Il due volte campione del mondiale rally vede Carlos con un talento eccezionale ed è molto orgoglioso del nuovo passo in avanti che farà nel suo carriera sportiva dal 2021. “Sono felice, per me è un orgoglio come padre. Ha lavorato molto e sta facendo la sua carriera, sono felice e soprattutto lo vedo molto felice. Carlos non può parlare molto in questo momento. Quello che posso dire è che è molto felice ma lo dirà lui al più presto. È qualcosa di così speciale che deve dirlo. ”

“Devo dire che ha un talento eccezionale e quello che ho fatto è stato di aiuto. A volte il nome aiuta e altre volte ti complica le cose, ma sono sicuro che sorprenderà tutti i fan della Ferrari, come ha fatto alla McLaren”, ha detto Carlos Sainz in un’intervista con Sky Sports Italia. Per quanto riguarda i suoi inizi, il tre volte proclamato campione della Dakar ritiene che il fatto di aver pilotato alcune volte sul campo lo abbia aiutato in determinate circostanze.

“Quando Carlos voleva iniziare il karting, logicamente volevo che mi desse un assaggio delle sue capacità. Ho visto quello che ha fatto, cose sorprendenti e diverse. Anche le persone sono rimaste sorprese. Ciò significa che aveva talento. Carlos ha vinto molte gare su una pista bagnata, significa che ha fatto bene e ha buone capacità con il rally. Penso che aiuti in alcune condizioni “, ha aggiunto.

D’altra parte, afferma che in passato si sono verificati alcuni litigi tra genitori e figlio, ma è acqua passata. “Ci sono stati momenti difficili. Sai, a volte quando il padre dice qualcosa a suo figlio, la reazione potrebbe essere l’opposto. In passato abbiamo avuto tensioni, ma ora è un’altra storia”, ha concluso Sainz.

