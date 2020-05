Tost: “Vettel può ancora lottare per il campionato, se è con la squadra giusta”

Franz Tost è fiducioso che Sebastian Vettel sarà sulla griglia di Formula 1 nel 2021. Il capo squadra di AlphaTauri prevede che il tedesco troverà il suo posto con una nuova squadra. Tost pensa persino che se Vettel troverà un posto alla Red Bull Racing o alla Mercedes, sarà in grado di competere per il campionato del mondo. ” La fine di qualcosa significa sempre l’inizio di qualcosa di nuovo “, spiega Tost su Formula1.com . ” Dipende davvero in quale squadra approderà. Vettel è un pilota che può davvero lottare per il campionato. Per questo deve ottenere un posto da una delle tre squadre migliori. Quindi ha una ragionevole possibilità di vincere gare e un altro campionato. Sono sicuro che questo è il suo obiettivo “.

Tost conosce bene il pilota Ferrari dal periodo in cui il tedesco era con Toro Rosso. Nel 2008 ha ottenuto l’unica vittoria per Toro Rosso fino ad oggi in Italia. Tost si aspetta che Vettel abbia un obiettivo chiaro per il 2021. ” Non è un pilota che vuole solo essere in griglia. Se partecipa ad una gara, vuole vincerla .” Ci sono molte storie in giro che Vettel e Ferrari non potevano concordare sui requisiti salariali nel contratto. Tost, tuttavia, si aspettava che Vettel avesse corso anche per un salario più basso. ” Se la guardiamo da un punto di vista finanziario non penso che debba nemmeno correre. I piloti che hanno vinto i campionati non pensano più ai soldi. La loro motivazione è vincere le gare .”

