Fiat Chrysler prevede di emettere obbligazioni da 1 miliardo

Fiat Chrysler Automobiles prevede di rimborsare parte di una linea di credito multimiliardaria tramite una nuova vendita di obbligazioni fino a 1 miliardo di euro, con una mossa che segnalerà il livello di fiducia del mercato del debito nei confronti della casa automobilistica italo americana. Fiat Chrysler probabilmente emetterà un’obbligazione da 750 milioni di euro a 1 miliardo di euro entro la fine del mese, secondo persone che hanno familiarità con la faccenda, per rimborsare la prima parte di un prestito ottenuto a marzo.

Alla fine, la società punta a rimborsare l’intero importo di 3,5 miliardi di euro tramite l’emissione di obbligazioni. La vendita sarà la prima in Europa dopo quattro anni. Fiat Chrysler non ha ancora deciso se emettere le obbligazioni in dollari USA o euro. Il debito non sarà garantito secondo i soliti bene informati.

Fiat Chrysler ha concordato l’anno scorso di unirsi al rivale francese PSA Group per creare il quarto costruttore automobilistico al mondo per volume, consentendo alle aziende di condividere l’onere dei costi di nuove costose tecnologie. Il collegamento potrebbe anche rafforzare i risultati rafforzando il punto d’appoggio dei partner nella redditizia attività dei veicoli commerciali in Europa.

Il mese scorso Fiat Chrysler ha predisposto la sua linea di credito revolving da 6,25 miliardi di euro, inizialmente firmata a giugno 2015 e modificata a marzo 2019. Questi fondi si aggiungono a 1,5 miliardi di euro prelevati da altre linee di credito bilaterali. Una potenziale offerta da 1 miliardo di euro da parte dell’emittente con rating frazionato sarebbe una delle maggiori in Europa da quando il mercato primario ad alto rendimento della regione è stato riaperto dopo la crisi COVID-19.

