Alfa Romeo Iguana: la concept coupé basata sulla Tipo 33

L’Alfa Romeo Iguana, anche conosciuta come Alfa Romeo 33 Italdesign Iguana, è una delle tante concept car sviluppate dalla casa automobilistica milanese. La prima apparizione dell’auto avvenne allo Sport Car Show di Monza nel 1969 mentre quella al pubblico in occasione del Salone di Torino dello stesso anno.

Si tratta della prima vettura Alfa Romeo progettata da Giugiaro come azienda indipendente e, come suggerisce il nome, era basata sulla Tipo 33. Anche se l’Alfa Romeo Iguana non venne prodotta in serie, gettò le basi estetiche per la Maserati Bora. Inoltre, come potete apprezzare dalle foto, proprio da questo veicolo venne presa la tecnologia della carrozzeria applicata alla DeLorean DMC-12.

Alfa Romeo Iguana: la vettura con il primo V8 sviluppato dalla casa automobilistica di Arese

A livello estetico, la 33 Italdesign Iguana vanta una carrozzeria di tipo coupé con telaio tubolare caratterizzato da tubi imbullonati tra di loro. La maggior parte della carrozzeria, disegnata da Franco Scaglione, venne realizzata in alluminio mentre alcune componenti in acciaio con l’obiettivo di aumentare la rigidità complessiva.

La linea con il muso spiovente, l’andamento della finestratura e la definizione del posteriore vennero ripresi da altre auto realizzate da Giugiaro come ad esempio l’Alfetta GT.

Sotto il cofano della concept car venne implementato un motore V8 in alluminio da 2 litri in grado di sviluppare una potenza di 230 CV a 8000 g/min. Tuttavia, secondo gli addetti ai lavori, il propulsore era capace di spingersi anche a 270 CV ma venne impostata tale potenza per questioni di affidabilità.

L’Alfa Romeo Iguana aveva sotto il cofano il primo propulsore V8 sviluppato dal Biscione, abbinato a un sistema di iniezione del carburante SPICA e a un cambio a 6 rapporti. In base ai dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica milanese, la 33 Italdesign Iguana era capace di raggiungere una velocità massima di 260 km/h.