Una Ferrari 512 BBi completamente restaurata venduta per 349.000 dollari

Una magnifica Ferrari 512 BBi del 1984, completamente restaurata, è stata proposta in vendita sui eBay ad un prezzo “Compralo subito” di 349.001 dollari (320.894 euro). Il restauro di questa icona del cavallino rampante è stato effettuato da un negozio di Chicago. In particolare, gli esperti hanno totalmente smontato la vettura in ogni sua parte, compresi i dadi e le viti.

Si tratta di un restauro definito dal venditore “senza spese”. Questo perché pare che l’auto sia persino migliore di quando è uscita dalla fabbrica di Maranello in quanto molte delle parti in plastica usate originariamente da Ferrari sono state sostituite da componenti in alluminio o in fibra di carbonio.

Un miglioramento molto importante apportato a questa 512 BBi riguarda il sistema di raffreddamento composto da un radiatore personalizzato in alluminio dotato di ventole SPAL più larghe di quelle originali.

In aggiunta, il sistema di aria condizionata è stato completamente ricostruito mentre l’aggiunta di fonoassorbenti e di un moderno isolamento termico fanno sì che l’abitacolo si trasformi in un luogo piacevole dove sedersi anche durante i lunghi viaggi estivi sotto al caldo.

Altri aggiornamenti apportati dal negozio di Chicago riguardano sterzo, sospensioni e impianto frenante. Ad esempio, ci sono delle nuove pinze freno a sei pistoncini nella parte anteriore e delle pinze freno a quattro pistoncini in quella posteriore.

A bordo di questa 512 BBi sono presenti, inoltre, una serie di ammortizzatori e molle regolabili fornite da Koni che riducono l’altezza di guida e migliorano la maneggevolezza. Il motore V12 da 4.9 litri ad aspirazione naturale, presente a bordo di questa Ferrari 512 BBi, è rimasto praticamente intatto con 27.358 km percorsi.

A livello di prestazioni, il 12 cilindri è in grado di sviluppare una potenza di 340 CV a 6200 g/min e 451 nm di coppia massima a 4600 g/min. Accanto troviamo un cambio a 5 rapporti + retromarcia e la trazione posteriore. Secondo i dati forniti dal cavallino rampante, la berlinetta boxer con alimentazione ad iniezione è capace di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.