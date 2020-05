Sergio Marchionne: i suoi eredi nel 2019 hanno guadagnato 21,6 milioni

Il 25 luglio 2018, Sergio Marchionne è deceduto. Ma nonostante ciò, secondo i dati finanziari annunciati da Fiat Chrysler Automobiles, l’anno scorso Marchionne ha guadagnato 21,6 milioni di euro. Nel 2018, Marchionne aveva guadagnato 54 milioni, mentre nel 2017 Marchionne aveva guadagnato quasi € 40 milioni. Il denaro guadagnato da Marchionne lo scorso anno e finito ai suoi eredi era più di quanto guadagnato dal CEO di General Motors Mary Barra ($ 21,63 milioni) e dal CEO di Ford ($ 17,36 milioni) e anche dell’attuale CEO Mike Manley della FCA, che ha ricevuto € 13,28 milioni.

In particolare, FCA ha conferito agli eredi di Sergio Marchionne 1.951.457 azioni di FCA a seguito degli obiettivi di performance per il periodo 2014-2018, con gli eredi di Marchionne che hanno ricevuto ancora più denaro da FCA, poiché altri pagamenti sono stati effettuati sulla base degli obblighi previsti dal contratto di lavoro di Marchionne, incluso l’indennità per la sua morte.

Sulla base di questo, FCA ha fornito ulteriori 17,7 milioni di euro agli eredi di Marchionne. FCA non ha specificato a chi sono state consegnate le azioni. Marchionne e sua moglie Orlandina avevano due figli, Alessio Giacomo, nato nel 1989, e Jonathan Tyler, nato nel 1994. Ricordiamo che Marchionne aveva divorziato dalla moglie nel 2004 e nell’ultimo periodo della sua vita aveva avuto una relazione con Manuela Battezzato durata diversi anni.

