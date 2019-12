Sergio Marchionne è stato tra le personalità più influenti dell’ultimo decennio

Il Financial Times ha deciso di includere Sergio Marchionne, ex numero uno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), nell’elenco dei 50 personaggi più influenti dell’ultimo decennio. Oltre all’ex top manager italo-canadese troviamo un altro italiano: Mario Draghi, ex governatore della Banca Centrale Europea (BCE).

La fusione tra Fiat e Chrysler e il Quantitative easing sono i due capolavori finanziari compiuti in Italia nel periodo 2000-2010 grazie a Sergio Marchionne e Mario Draghi. Entrambi, spiega il Financial Times, sono riusciti a lasciare il segno poiché hanno avuto il coraggio di attuare mosse che altri non sarebbero stati mai in grado di fare.

Sergio Marchionne: secondo il Financial Times è riuscito a fare cose che altri non avrebbero mai fatto

Sia Marchionne che Draghi sono gli unici due italiani ad essere stati inseriti nella lista delle 50 persone che hanno lasciato la loro impronta nel decennio che si chiuderà dopodomani.

Il famoso giornale britannico sostiene: “È morto Sergio Marchionne, l’amministratore delegato italo-canadese che prima salvò la Fiat dal fallimento e poi promosse la fusione con la Chrysler in difficoltà. È stato uno dei manager più coraggiosi della sua generazione“.

In un altro articolo pubblicato sempre dal Financial Times si legge che “il suo modello di leadership ha permesso il salvataggio di due società dal fallimento“. Inoltre, il quotidiano inglese ha riportato che “la ragione per cui molti leader non lo hanno seguito è probabilmente perché solo in pochi hanno l’energia, la volontà e l’intelligenza che aveva lui“.

L’ex CEO di FCA ed ex presidente di Ferrari viene apprezzato in Inghilterra per la franchezza nell’analizzare le strategie del settore automobilistico ed è stato incluso nella 50 People of the Decade perché ha dato vita a una vera e propria rivoluzione nel settore automotive.