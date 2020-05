Alfa Romeo Giulia e GTV DTM: eccole in render con livrea Martini

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi progetti digitali molto interessanti realizzati dal famoso designer LP Design. Questi si sono concentrati principalmente sulle Alfa Romeo Giulia e GTV. Il giovane artista ha deciso di creare un nuovo render in cui questa volta ipotizza le versioni DTM sia della berlina che della coupé.

Le due auto sono state rappresentate assieme mentre sono pronte a correre in pista. Con queste due vetture da racing, la casa automobilistica di Arese ritornerebbe a gareggiare nel mondo delle corse. Inoltre, l’ingresso di Alfa Romeo nella serie automobilistica turismo organizzata in Germania farebbe sicuramente piacere ai fan e sarebbe una valida alternativa ad Audi che il prossimo anno non parteciperà più.

Alfa Romeo Giulia e GTV DTM: ecco come LP Design immagina il ritorno del Biscione nel mondo delle corse

Sia l’Alfa Romeo Giulia DTM che l’Alfa Romeo GTV DTM dispongono dell’iconica livrea Martini abbinata ai loghi di vari sponsor fra cui Pirelli e Magneti Marelli. Entrambe le vetture dispongono del tipico design di un’auto da corsa con una carrozzeria più larga e un design aerodinamico caratterizzato da grosse prese d’aria e da lamelle posizionate sui passaruota anteriori e ai lati delle prese d’aria.

Sempre tramite il render, possiamo vedere la presenza di ampie minigonne laterali, di un grosso alettone montato sul retro e di pneumatici da gara. Non manca il tipico assetto ribassato offerto dalle vetture turismo. Sotto il cofano possiamo aspettarci la presenza di una versione modificata del motore V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato sulle versioni Quadrifoglio e sulla Giulia GTA.