La FIA prolunga il lockdown fino a 63 giorni consecutivi

I team di Formula 1 devono rimanere in uno stato di locdown per nove settimane consecutive nell’ambito di ulteriori misure di riduzione dei costi approvate dalla FIA. Il periodo di pausa forzata quando le cose andavano bene era la pausa estiva di due settimane in agosto. Tuttavia ora come sappiamo, la pausa estiva è stata anticipata proprio a causa dell’imperante pandemia da COVID-19 e inizialmente estesa a tre settimane per poi chiudersi entro la fine di aprile. Con molti Paesi ancora in evidente stato di blocco, la FIA e il World Motor Sport Council hanno ora quasi raddoppiato il lockdown a 63 giorni consecutivi.

Le dichiarazioni della FIA

“Tutti i concorrenti devono ora osservare un periodo di lockdown aumentato da 35 a 63 giorni consecutivi durante i mesi di marzo, aprile, maggio e/o giugno”, si legge in una dichiarazione della FIA “50 giorni dopo l’inizio del loro periodo di blocco, su richiesta di un concorrente e previa approvazione scritta della FIA, ogni concorrente può utilizzare i servizi di un massimo di 10 persone per lavorare in remoto su progetti con tempi di consegna lunghi”. È questo quanto scrive la FIA.

Anche i produttori di motori sono stati inclusi nelle norme di blocco, ma con le loro specifiche restrizioni, con un periodo di giorni consecutivi aumentato da 35 a 49 giorni. Come per i team, i produttori delle power unit possono richiedere a un massimo di 10 persone di lavorare in remoto su progetti con tempi di consegna lunghi per le ultime due settimane di blocco.

La Formula 1 punta al Gran Premio d’Austria il 5 luglio come evento di apertura della stagione, che darebbe ai team cinque settimane per prepararsi alla prima gara, se tutto dovesse andare per il meglio. Tuttavia, più team e produttori di power unit hanno dichiarato di non aver bisogno di più della metà di quel tempo per prepararsi.