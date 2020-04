Bridgestone presenta il nuovo pneumatico Weather Control A005 EVO

Bridgestone ha presentato nelle scorse ore il nuovo Weather Control A005 EVO. Parliamo di un pneumatico all season progettato per ottimizzare sicurezza, controllo e praticità, proprio come il predecessore. Secondo quanto affermato dal produttore giapponese, la nuova gomma è stata sviluppata per adeguarsi a qualunque condizione meteorologica presente quotidianamente.

La realizzazione dello pneumatico è avvenuta sfruttando la tecnologia Bridgestone Nano Pro-Tech ad alto contenuto di silice. Oltre a questo, l’azienda ha realizzato il composto usando una nuova tecnica di miscelazione con lo scopo di ottimizzare la dispersione di silice in modo da garantire una bassa resistenza al rotolamento.

Bridgestone Weather Control A005 EVO: svelato il nuovo pneumatico utilizzabile tutte le stagioni

Grazie a questo design, il Weather Control A005 EVO assicura una migliore efficienza sia in termini di consumi che sulla neve. Se ciò non bastasse, gli ingegneri di Bridgestone hanno ottimizzato la carcassa e la distribuzione della pressione di contatto dello pneumatico per migliorare le prestazioni e la resa chilometrica.

In base a quanto affermato dalla società giapponese, il Bridgestone Weather Control A005 EVO assicura la stessa durata di una gomma premium estiva. Presente anche un miglioramento della trazione sulla neve pari al 3% rispetto al predecessore grazie a un battistrada a V, una nuova mescola e delle lamelle a forma di Z.

Il design delle nuove gomme all season di Bridgestone riducono del 3% la distanza di frenata sulla neve mentre è stata migliorata l’accelerazione in curva del 4%. La Bridgestone Weather Control A005 EVO ha ottenuto, poi, l’etichettatura europea di Classe A (quella più alta) per quanto riguarda l’aderenza sul fondo bagnato e quella di Classe C per la resistenza al rotolamento. Il nuovo pneumatico sarà disponibile a partire da luglio di quest’anno in 94 dimensioni da 15 a 21 pollici per diversi modelli di auto e SUV.