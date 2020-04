Ferrari Mondial T Cabrio: un bellissimo esemplare venduto a 32.000 euro

L’emergenza coronavirus ha colpito pesantemente anche le aste online che hanno visto diversi veicoli molto interessanti venduti a prezzi davvero stracciati. È il caso di questa Ferrari Mondial T Cabrio proposta da Bring A Trailer attraverso il suo sito Web e venduta qualche giorno fa per soli 35.250 dollari (32.490 euro).

Si tratta di un esemplare del 1989 in condizioni davvero buone, caratterizzato da una carrozzeria rossa e interni in pelle marrone chiaro con capote nera. Il veicolo è stato acquistato 12 anni fa dal rivenditore. Quest’ultimo da allora ha aggiunto 13.000 miglia (20.922 km) ai 37.000 miglia (59.546 km) indicati attualmente sul contachilometri.

Ferrari Mondial T Cabrio: Bring A Trailer ha venduto all’asta un esemplare del 1989

Il motore V8 da 3.4 litri (F119) invia la potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. A bordo di questa Mondial T Cabrio troviamo dei cerchi aftermarket, una capote nera, una copertura in marrone chiaro, aria condizionata e impianto stereo Alpine.

La vettura del cavallino rampante è stata equipaggiata da un sistema di scarico Tubi mentre dal 2015 sono stati eseguiti diversi lavori di manutenzione. I cerchi aftermarket sono stati abbinati a degli pneumatici Bridgestone Potenza.

Per quanto riguarda l’abitacolo, questa Ferrari Mondial T Cabrio vanta degli interni in pelle beige con finiture nere, sedili anteriori rinforzati, sedili posteriori pieghevoli, aria condizionata e tanto altro ancora.

Presente anche un volante a tre razze posizionato davanti a un cruscotto di colore nero/marrone chiaro. La strumentazione include un tachimetro da 180 mph e un contachilometri a sei cifre che mostra poco più di 37.000 miglia.

Come anticipato poco fa, l’F119 da 3.4 litri è in grado di sviluppare una potenza di 304 CV e 324 nm di coppia massima. I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 257 km/h.