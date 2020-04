RAM 1500 EcoDiesel: presto in Brasile

All’inizio di quest’anno, FCA ha confermato che avrebbe venduto RAM 1500 Ecodiesel in Brasile. Se la pandemia non si frappone, il nuovo pickup dovrebbe debuttare nell’importante mercato entro la fine del 2020. Tuttavia, il modello è già offerto in Nord America. Un video pubblicato dal canale YouTube canadese The Straight Pipes ha mostrato che la RAM 1500 Ecodiesel è una buona opzione anche in paesi in cui questo tipo di veicolo è molto popolare e dove quindi c’è grande concorrenza.

La RAM 1500 Ecodiesel grazie alla maggiore potenza di questo motore dispone della migliore capacità di rimorchio, circa 5.600 kg. Il camion venduto in Messico, Canada e Stati Uniti utilizza un motore turbodiesel 3.0 V6 in grado di erogare 264 cavalli. In Brasile il modello di Fiat Chrysler sarà dotato di cambio automatico a otto velocità con 4×4 e trazione ridotta.

Uno dei vantaggi della RAM 1500 rispetto alla 2500, è che il suo peso lordo totale è inferiore, consente al nuovo pick up di essere particolarmente conveniente a livello di consumi, ma significa anche che la capacità di carico sarà ridotta, rimanendo tra 790 kg e 880 kg a seconda della configurazione. Si prevede comunque che questo modello in Brasile possa avere una certa popolarità. Questo in quanto i veicoli commerciali leggeri hanno molto mercato in questo paese come dimostrano le vendite di Fiat Strada e Toro.

