Ferrari: screening test per i suoi dipendenti

I lavoratori della Ferrari si stanno iscrivendo in massa per lo screening volontario del coronavirus in modo da poter tornare al lavoro il più presto possibile in un ambizioso schema che potrebbe servire da modello per i produttori che cercano disperatamente di riprendere la produzione. Nell’ambito del suo progetto “Back on Track”, lo staff Ferrari, le famiglie e i fornitori eseguono prima gli esami del sangue per verificare se sono sani. Successivamente riceveranno un’app che li avviserà se sono stati in stretto contatto con i membri dello staff che hanno contratto il COVID-19.

Mentre i produttori in Europa e Nord America si affrettano a trovare il modo di riavviare le loro attività mantenendo il virus fuori dai siti di produzione, il piano Ferrari di testare i lavoratori e tenere traccia dei possibili casi di COVID-19 viene seguito attentamente. L’obiettivo è quello di garantire che solo il personale in buona salute riprenda il lavoro, ma se qualcuno soffre della malattia, i loro contatti stretti saranno avvisati dall’app dello smartphone di stare lontano dalla fabbrica fino a quando non avranno ricevuto l’ok.

“Abbiamo capito tutti che non siamo indistruttibili”, ha detto Alberto Zanetti, capo del sindacato UILM nella provincia di Modena, nel nord Italia, che ospita lo stabilimento Ferrari di Maranello. “I lavoratori vogliono essere testati.” La Ferrari ha dichiarato che 500 dei 4.000 lavoratori nei suoi stabilimenti italiani a Maranello e Modena avevano già effettuato i test e la società aveva il potenziale per farne circa 800 al giorno.

“Questa selezione ci consentirà di fare un primo quadro dello stato di salute della popolazione della società sottoposta a test”, ha dichiarato il responsabile delle risorse umane della Ferrari, Michele Antoniazzi, aggiungendo che quasi tutti hanno accettato di farne uno. Gli esami del sangue mostrano se un dipendente è sano o potrebbe essere infetto. Nel secondo caso, hanno quindi bisogno di un test di tampone per confermare se hanno effettivamente contratto COVID-19.

In base al regime, Ferrari fornirà anche una copertura assicurativa specifica a coloro che sono ricoverati in ospedale dopo aver effettuato i test positivi e organizzerà un alloggio temporaneo e assistenza medica per chiunque debba autoisolarsi. Per ora, gli stabilimenti Ferrari rimangono chiusi insieme ad altre attività in Italia ritenute non essenziali. Ma la casa automobilistica afferma che il suo schema sviluppato con i virologi contribuirà a fornire un ambiente di lavoro sicuro non appena le restrizioni saranno allentate.

Il capo del sindacato Zanetti ha dichiarato che l’obiettivo era proteggere le singole unità produttive dalla diffusione del virus e che si aspettava che oltre il 90% dei dipendenti fosse sottoposto a test. “Altre aziende ci stanno chiamando per vedere come funziona”, ha detto. La Ferrari ha prodotto solo poco più di 10.000 delle sue auto sportive di lusso l’anno scorso, quindi la sua iniziativa potrebbe non essere facilmente trasferita a case automobilistiche più grandi che sfornano milioni di veicoli all’anno.

