FCA ha donato 10.000 pasti per famiglie e anziani in Michigan

Il gruppo automobilistico FCA sta facendo una donazione che fornirà 10.000 pasti a famiglie e anziani che hanno problemi con il cibo a causa della pandemia di COVID-19 nella Contea di Oakland in Michigan. La donazione andrà a DRAW, Disaster Relief at Work. DRAW normalmente invia aiuto e rifornimenti dopo grandi tempeste, come tornado e inondazioni, ma hanno cambiato marcia durante la pandemia di coronavirus. Ora hanno trasformato il loro magazzino in una posizione di distribuzione alimentare, aiutando principalmente la Contea di Oakland e alcune altre aree limitrofe circostanti.

DRAW ha anche ricevuto donazioni da Sysco – quattro camion pieni di cibo – per aiutare nella loro missione. “Questi sono tempi difficili e sono tempi potenzialmente deprimenti, ma se guardi nei posti giusti e guardi le persone giuste, sono in realtà tempi stimolanti”, ha detto Greg Martin di DRAW. Questo è solo l’ultimo aiuto che il gruppo FCA sta mettendo a disposizione delle comunità in cui opera in tutto il mondo per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione dell’epidemia di coronavirus nel mondo.

