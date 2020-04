Fiat Chrysler sponsorizza serie di concerti virtuali su Facebook

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) collabora con Interscope Records per ospitare una serie di concerti virtuali volti a intrattenere e unire i consumatori che stanno a casa durante la pandemia, secondo un comunicato stampa.

Il Facebook Live Watch Party include un’esibizione di 30 minuti dalla casa di un artista, seguita da una domanda e risposta interattiva con i fan che usano l’hashtag #TogetherAtHome. Gli artisti partecipanti includono X Ambassadors (13 aprile), Dermot Kennedy (20 aprile) e Ari Lennox (27 aprile). Gli eventi virtuali si terranno il lunedì sera alle 19:00 ET ad aprile.

Fiat Chrysler utilizza anche l’hashtag #MusicMonday per promuovere questi eventi. Le esibizioni saranno trasmesse in diretta sui canali Facebook dei marchi automobilistici Alfa Romeo, Chrysler, Dodge , Jeep , Fiat e Ram , nonché sulla pagina Facebook di ciascun artista. Il contenuto verrà utilizzato anche in una serie IGTV e verrà pubblicato sulla pagina YouTube di ciascun marchio.

I concerti in streaming, già un’offerta su piattaforme di social media anche prima della pandemia di coronavirus, sembrano guadagnare vapore durante un periodo in cui i consumatori rimangono a casa e cercano contenuti divertenti mentre gli artisti sono alla ricerca di modi per coinvolgere i fan.

Fiat Chrysler è l’ultimo marchio a sponsorizzare tali contenuti, in quanto i marketer raddoppiano i media digitali durante la pandemia. Le case automobilistiche, in particolare, sono alla ricerca di modi per mettersi di fronte agli acquirenti di auto ora che i concessionari sono chiusi, le vendite stanno calando e lo shopping online è in aumento .

Collaborando con Interscope, Fiat Chrysler ha accesso ad artisti famosi ed è in grado di espandere la propria esposizione alle basi di fan degli artisti partecipanti. Per gli artisti, questo offre un modo per essere pagato dopo le cancellazioni del tour.

