FCA lancia #MusicMonday Living Series Performance

I marchi FCA si stanno unendo per portare conforto attraverso la musica a tutti gli americani di fronte a questa crisi globale e per incoraggiare le persone a impegnarsi a rimanere a casa, quando possibile, per la loro salute e la salute dei loro cari. Le esibizioni dal vivo settimanali tramite Facebook Live Watch Party includeranno anche domande e risposte e altri intrattenimenti, dai salotti degli artisti alle case dei loro fan. La serie settimanale di spettacoli #MusicMonday verrà lanciata stasera, lunedì 13 aprile alle 19:00 ET ed è prevista per almeno il mese di aprile.

Usando l’hashtag #TogetherAtHome, le esibizioni dell’artista saranno uno spettacolo di supporto e solidarietà per tutti i fan che stanno a casa. Per la cura dei talenti, FCA ha collaborato con Interscope Records, noto per la diversità dei talenti nel suo elenco. Gli artisti includono X Ambassadors ( 13 aprile ), Dermot Kennedy ( 20 aprile ) e Ari Lennox ( 27 aprile ).

“In tempi come questi, canzoni familiari di ottimismo hanno il potere di ispirare come nient’altro”, ha dichiarato Olivier Francois, Chief Marketing Officer, FCA. “Vogliamo connetterci e portare conforto attraverso la musica a tutti gli americani mentre affrontiamo questa crisi insieme. Inoltre, incoraggiamo la nostra comunità di proprietari, fan e follower a impegnarsi a rimanere a casa, quando possibile, per la loro salute e la salute di i loro cari “.

In uno spettacolo di solidarietà e riflessivo del momento in cui tutti stanno vivendo insieme, gli artisti eseguiranno un set spogliato dal loro soggiorno, concentrandosi maggiormente sulla performance e meno sulla produzione elaborata del set. I fan sono incoraggiati a usare gli hashtag #MusicMonday e #TogetherAtHome. Oltre a esibirsi dal vivo, gli artisti faranno domande e risposte per i fan. Ai fan verrà chiesto di impegnarsi a rimanere a casa, se possibile, durante la crisi pandemica, a fare la cosa giusta per mantenere se stessi, i loro cari e le loro comunità al sicuro, fino a quando la crisi non si risolverà.

Le esibizioni di mezz’ora saranno trasmesse in diretta via Facebook Live Watch Party alle 19:00 ET attraverso i canali Facebook di Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, FIAT e Ram, oltre alla pagina Facebook dell’artista stessa: X Ambassadors, Dermot Kennedy e Ari Lennox . Inoltre, le performance complete saranno inserite in una serie IGTV e attraverso il canale YouTube di ogni marchio tramite una playlist #MusicMonday.

A marzo, FCA ha annunciato che la società è in procinto di convertire il suo primo impianto per produrre 1 milione di mascherinee facciali al mese per la donazione ai primi soccorritori e agli operatori sanitari. Più recentemente, la società ha ampliato il proprio sostegno alle attività di soccorso del coronavirus, concentrandosi su due aree principali: fornire 1 milione di pasti ai bambini delle scuole in tutto il Nord America e supportare una serie di programmi tecnici, logistici e di produzione, come la produzione di maschere per il viso.