Jeep Wrangler EcoDiesel è la migliore versione del fuoristrada | Video

Se siete alla ricerca di un 4×4 da guidare quotidianamente e da usare ogni tanto per i percorsi off-road più difficili, allora un modello con motor diesel è la scelta migliore. In questo segmento, la Jeep Wrangler EcoDiesel potrebbe essere il veicolo più adatto.

Inizialmente, l’iconico fuoristrada della casa automobilistica americana non è stato offerto con un propulsore a gasolio in quanto quest’ultimo è arrivato solo lo scorso anno. Recentemente, il noto canale YouTube Roadshow ha avuto la possibilità di testare la Wrangler EcoDiesel. Trovate il video in fondo all’articolo.

Jeep Wrangler EcoDiesel: il turbodiesel V6 da 3 litri assicura delle ottime prestazioni

Il motore V6 turbo da 3 litri, che alimenta la Jeep Wrangler EcoDiesel, è in grado di sviluppare una potenza di 263 CV e 599 nm di coppia massima. Ciò significa che abbiamo di fronte il powertrain più prestante in termini di coppia mai offerto per il famoso 4×4.

L’unità a sei cilindri viene abbinata esclusivamente a un cambio automatico a 8 rapporti che guida su tutte e quattro le ruote. Oltre alla quantità di coppia, l’EcoDiesel V6 turbodiesel si distingue dal resto della gamma anche per la sua efficienza dal punto di vista dei consumi.

Infatti, la Jeep Wrangler EcoDiesel assicura 12,32 km/l in autostrada, 9,35 km/l in città e 10,62 km/l nel ciclo combinato. Questi valori rendono il 4×4 leggermente più efficiente rispetto alla versione con quattro cilindri da 2 litri + sistema mild-hybrid, che consuma rispettivamente 10,62, 9,77 e 10,20 km/l.

Purtroppo però la Wrangler EcoDiesel non è particolarmente economica in quanto il propulsore turbodiesel aggiunge 4000 dollari (3658 euro) al prezzo di vendita, oltre ad altri 2000 dollari (1829 euro) per il cambio a 8 velocità obbligatorio. L’esemplare testato da Roadshow costa oltre 60.000 dollari (54.869 euro) a causa di una serie di optional presenti a bordo.

Per scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni del fuoristrada secondo il noto canale YouTube, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.