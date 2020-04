Coronavirus: Fiat Chrysler dona scudi facciali all’IML di Belo Horizonte

Fiat Chrysler Automobiles ha donato, questo lunedì, un centinaio di scudi di plastica (visiere) all’Istituto medico-legale (IML) di Belo Horizonte, collegato alla polizia civile. I protettori saranno utilizzati da coroner, dentisti, esperti, investigatori della polizia e assistenti come attrezzature per rafforzare la sicurezza delle procedure di autopsia eseguite dai professionisti durante la pandemia di Covid-19. “Questa apparecchiatura aggiungerà sicurezza ai nostri professionisti, che già utilizzano apparecchiature di sicurezza individuali, per il rischio biologico rappresentato da Covid-19”, ha affermato il direttore di IML, Rui Lopes Filho.

Le protezioni vengono prodotte all’interno del Polo automobilistico Fiat a Betim, che ha mobilitato parte dei team di progettazione, sviluppo e produzione del fabbricante automobilistico per produrre l’articolo su stampanti 3D. Complessivamente, Fiat Chrysler Automobiles prevede di produrre circa 2.000 scudi facciali. Tutti saranno donati ai servizi sanitari di Minas Gerais e Pernambuco. Questo è solo l’ultimo contributo che il gruppo italo americano sta dando in Brasile per affrontare l’epidemia di coronavirus che si sta diffondendo sempre di più nel grande paese latino americano.

