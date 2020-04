Fiat Chrysler fa rivivere l’annuncio del Super Bowl del “Giorno della marmotta” con Bill Murray

Fiat Chrysler sta rilanciando la sua pubblicità del Super Bowl del “Giorno della marmotta” con l’attore Bill Murray come parte di una serie di video sui social media per i suoi marchi e durante la pandemia di coronavirus. Lo spot per il marchio Jeep mostra l’acclamato attore che si sveglia nello stesso giorno più e più volte come nel film del 1993 “Ricomincio da capo”. Qualcosa che molti stanno vivendo durante la pandemia.

Ma invece di Murray che partecipa a diverse attività come nella pubblicità del Super Bowl, i video di Fiat Chrysler incoraggiano le persone a rimanere all’interno con l’hashtag #StayOffTheRoad, un gioco di parole che fa riferimento alle caratteristiche fuoristrada del marchio. “Comprendiamo che ogni giorno fai sempre le stesse cose”, dice un annuncio intitolato “Stesso giorno”. “Stai a casa. Stai in salute. Quando questo sarà finito, i sentieri ti aspetteranno. ”

Olivier Francois, Chief Marketing Officer di Fiat Chrysler, ha dichiarato che Murray ha permesso alla casa automobilistica di utilizzare gratuitamente le riprese della pubblicità del Super Bowl. “Ha abbracciato generosamente e pro bono questa idea. È stato fantastico ”, ha detto Francois alla CNBC. “Non solo era d’accordo, ma ha partecipato attivamente alla sua creazione”, comprese le idee per due delle tre pubblicità.

I video per i marchi della casa automobilistica hanno iniziato a essere rilasciati all’inizio di questa settimana e continueranno nelle prossime settimane, secondo la società. Uno dei primi video chiamato “Letter of Hope” è stato doppiato da Francis Ford Coppola, un noto regista di Detroit, per il marchio Fiat. Ogni video presenta un diverso hashtag sui social media.

Sono previsti anche altri video che raffigurano l’eredità americana di Jeep. Francois ha detto che l’idea per i video gli è venuta in mente quando era in Italia quando COVID-19 ha iniziato rapidamente a diffondersi in tutto il paese all’inizio di marzo. “Volevo davvero ispirare le persone a rimanere a casa”, ha detto. “È il messaggio giusto. Volevamo fare la nostra parte. ”

