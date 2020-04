Trulli non vede alcun problema nel passaggio di Hamilton alla Ferrari

Lewis Hamilton che si trasferisce in Ferrari non presenterebbe alcun problema per il pilota o il team, secondo Jarno Trulli. L’ex pilota di Formula 1 crede però che alla fine il pilota inglese non approderà alla Ferrari in quanto Mercedes farà di tutto per trattenerlo. “Hamilton è il miglior pilota di Formula 1 in questo momento, quindi non vedrei alcun problema a vederlo in Ferrari”, ha detto Trulli a Stats Perform. “Sicuramente la Mercedes non ha molta voglia di lasciarlo andare. Del resto è un personaggio importante per il team viste le tante vittorie ottenute insieme”, ha aggiunto l’ex pilota di Formula 1.

Jarno Trulli oltre a parlare del possibile approdo di Hamilton alla Ferrari ha pure affrontato il discorso relativo ai rapporti tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Secondo l’abruzzese Ferrari ha fatto bene ad allungare il contratto del pilota monegasco dopo l’ottima prima stagione del giovane pilota. Per quanto riguarda il rapporto tra i due secondo Trulli è normale che dopo l’ottimo avvio di Leclerc Sebastian Vettel abbia accusato la pressione. Ovviamente la cosa importante resta la squadra e dunque per Trulli occorre capire se tra i due può essere trovato un equilibrio.

