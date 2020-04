Fiat Cherysler: i suoi marchi lanciano hashtag personalizzati che incoraggiano le persone a rimanere a casa

Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram Truck lanciano hashtag personalizzati che incoraggiano le persone a rimanere fuori strada, quando possibile. #StayOffTheRoad – Jeep, l’ultimo marchio di fuoristrada e avventura fondato durante le avversità, chiede a proprietari, fan, amici e seguaci di rimanere fuori strada, radunando la comunità e alimentando lo spirito americano.

Ram Truck onora tutti i lavoratori indispensabili per mantenere il nostro paese sicuro e sano, compresi i primi soccorritori, gli operatori sanitari, gli agricoltori e gli operatori di servizi pubblici e di consegna, chiedendo ai proprietari di #WorkFORHome

Il video #StayOffTheRoad ” Same Day “ del marchio Jeep viene lanciato oggi, 10 aprile e presenta ancora una volta Bill Murray nei panni di Phil Connors del spot del Super Bowl “Groundhog Day” del marchio.

La campagna di social media del marchio Dodge #TheMuscleBehindUs onora coloro che fanno parte della Confraternita di Muscle car che servono come primi soccorritori e altri in prima linea nella pandemia.

#PacificaCampOut del marchio Chrysler con Kathryn Hahn offre alle famiglie idee su come utilizzare la Pacifica per intrattenere i bambini, sfruttandola come opportunità per ottenere ” aria fresca ” per i genitori senza lasciare i confini del loro vialetto.

Alfa Romeo, il marchio italiano afferma che siamo #Più potentiInPark. Il marchio FIAT mostra solidarietà sia in patria che all’estero con la sua comunità globale con la campagna di social media #WeAreItaly.

Il programma di misure di FCA per supportare le iniziative di soccorso del coronavirus fino ad oggi comprende 1 milione di mascherine per i primi soccorritori, 1 milione di pasti per i bambini delle scuole e supporto tecnico per i fornitori di dispositivi di protezione individuale.

