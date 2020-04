Alfa Romeo Duetto Spider: Garage Italia potrebbe riportata in vita

L’Alfa Romeo Duetto Spider è una delle vetture più iconiche lanciate dalla casa automobilistica di Arese. Quest’auto potrebbe ritornare in vita grazie a Garage Italia Customs, l’hub creativo di Lapo Elkann che si occupa di riportare alla gloria alcune delle icone del passato.

Attraverso il progetto Icon-e, Garage Italia potrebbe riportare sul mercato la Duetto Spider di Alfa Romeo sotto forma di un veicolo in chiave moderna e soprattutto elettrico. Nelle scorse ore, la pagina Facebook ufficiale di Garage Italia Customs ha condiviso con i suoi fan i primi render di un’idea attualmente in fase di valutazione da parte dei progettisti.

Alfa Romeo Duetto Spider: Garage Italia potrebbe annunciare presto una versione in chiave moderna

Grazie a queste immagini, possiamo avere una prima occhiata della nuova Alfa Romeo Duetto Spider. I render ci mostrano una rivisitazione della vettura, più precisamente della quarta serie del modello del Biscione conosciuta con il nome di Ultima e prodotta tra il 1989 e il 1994.

Rispetto alla precedente serie, la Duetto Spider Ultima portò con sé delle linee complessive più pulite firmate da Pininfarina. Venne eliminato anche lo spoiler che permise di rendere il look del modello più accattivante.

Per quanto riguarda il progetto anticipato da Garage Italia, abbiamo una vettura a due posti, ovviamente spider, dotata di una serie di modifiche al design esterno che riguardano frontale, posteriore e laterali.

Dato che parliamo di un veicolo appartenente alla serie Icon-e, troveremo sotto il cofano un motore completamente elettrico. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se Garage Italia presenterà la versione finale dell’Alfa Romeo Duetto Spider in chiave moderna.