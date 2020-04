FCA: tre vittorie negli Automotive Loyalty Awards di IHS Markit

FCA a ottenuto tre vittorie nel segmento Automotive Loyalty Awards di IHS Markit. I premi, che hanno festeggiato il loro 24 ° anniversario, vengono assegnati ogni anno per riconoscere i produttori che dimostrano prestazioni superiori nella fidelizzazione dei clienti. I Ram 1500, 2500 e 3500 sono stati riconosciuti da IHS Markit per avere ottenuto la massima fedeltà del modello nel segmento dei pickup per l’anno solare 2019. Chrysler Pacifica ha ottenuto il riconoscimento nel segmento dei furgoni e Jeep Grand Cherokee nel segmento dei SUV. Dei 15 vincitori della categoria, FCA ha ottenuto il maggior numero di veicoli in testa ai rispettivi segmenti con tre premi.

“Congratulazioni a FCA per i suoi sforzi sulla fidelizzazione dei clienti per questi modelli”, ha dichiarato Joe LaFeir, vicepresidente senior e direttore generale, automotive, di IHS Markit. “Onoriamo il loro impegno e ci concentriamo su questa importante strategia in questo ambiente veramente competitivo”.

Gli Automotive Loyalty Awards di IHS Markit si basano su un’analisi di quasi 17,5 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli durante l’anno solare 2019. La lealtà è determinata da IHS Markit quando una famiglia proprietaria di un nuovo veicolo ritorna sul mercato e acquista o noleggia un altro nuovo veicolo della stessa marca, modello o produttore.

IHS Markit analizza la lealtà durante tutto l’anno e collabora regolarmente con i propri clienti per gestire efficacemente la lealtà dei proprietari e conquistare gli sforzi attraverso una ricerca e un’analisi approfondite dei comportamenti di acquisto automobilistico, relativi fattori di influenza sul mercato e strategie di conquista e fidelizzazione.

Ti potrebbe interessare: FCA vince il Le Guide de l’auto/The Car Guide Best Buy Awards 2020 grazie a tre suoi veicoli