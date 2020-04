La Ferrari e la Red Bull non sono d’accordo con i cambiamenti annunciati dalla FIA per il 2020

Martedì pomeriggio, la FIA ha proclamato regole più rigorose per il 2020, che conferiranno all’organizzazione più autorità nella sua politica. La Formula 1 deve rinunciare a gran parte del calendario durante la pandemia di COVID-19 e pertanto è necessaria maggiore autorità. In ogni caso, Ferrari e Red Bull non sono già d’accordo con le prime proposte. I regolamenti modificati emessi dalla FIA consistono in un insieme di vari casi. Uno dei cambiamenti più importanti è il divieto di armeggiare con l’aerodinamica per le auto 2022 nel 2020. Nel 2022 le regole aerodinamiche saranno cambiate drasticamente.

Quando fu proposta proposto di utilizzare le monoposto del 2020 nel 2021, la FIA ha incontrato la forte resistenza della Red Bull e della Scuderia Ferrari, riferisce Michael Schmidt di Auto Motor und Sport . La Mercedes avrebbe già un vantaggio e il divieto di ulteriori sviluppi per il prossimo anno significherebbe uno svantaggio per i concorrenti. In particolare ci sarebbe uno svantaggio nell’utilizzo del cambio che attualmente avvantaggia Mercedes. Dunque la proposta di guidare nel 2021 con lo stesso cambio del 2020 assicura che Mercedes mantenga un vantaggio sugli avversari. Dunque sebbene i team abbiano “concordato” le modifiche alle regole. Red Bull e Ferrari probabilmente non sono così felici.

Auto Motor und Sport riferisce che il resto delle squadre, la FIA (Jean Todt) e Chase Carey sono d’accordo sui cambiamenti. “Chiedono un blocco totale delle modifiche al cambio e alle sospensioni. Inoltre, desiderano ridurre il budgetcap”. La dichiarazione della FIA mostra che tutti gli ulteriori sviluppi per l’aerodinamica 2020 sono già stati ridotti.