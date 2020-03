FCA punta sugli acquisti online di nuove auto in Spagna

La pandemia causata dal coronavirus COVID-19 ha avuto un effetto diretto e molto negativo sul settore automobilistico in Europa e, quindi, logicamente anche in Spagna. L’attività industriale e commerciale è stata paralizzata. Il risultato è una completa cessazione della produzione di veicoli e un crollo delle immatricolazioni di auto nuove. Proprio per questo motivo il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di dare una spinta all’acquisto online di auto nuove nel paese iberico.

FCA Spagna ha deciso di intensificare i propri servizi online per facilitare i contatti commerciali per quei clienti che, nonostante la quarantena e l’emergenza sanitaria, stanno valutando la possibilità di acquistare un veicolo senza dover uscire di casa. È possibile scaricare i preventivi dal «Negozio online (Store)» o ricevere preventivi personalizzati accedendo ai vari punti di contatto disponibili sui siti Web dei marchi FCA: chat, chiamata vocale o videochiamata.

Fiat Chrysler in Spagna sarà così in grado di mantenere un contatto diretto con un agente di marca per realizzare un budget personalizzato con modalità di finanziamento e, per quei clienti che lo desiderano, accompagnarli nel processo di appalto online al 100% . Un processo che, secondo FCA, è completato in tre fasi e dura meno di dieci minuti. Ricordiamo infine che anche in Spagna, FCA consente già di stipulare un noleggio online.

