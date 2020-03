Ferrari Portofino: ecco un esemplare Dark Green del programma Tailor Made

Anche se Ferrari è sinonimo di rosso, questa bellissima Ferrari Portofino del programma Tailor Made del cavallino rampante dimostra che il verde scuro (Dark Green) può rendere speciale le auto sportive come questa. Nonostante potrebbe non essere apprezzata da tutti, questa colorazione si abbina perfettamente all’attuale modello più economico proposto da Maranello.

Esternamente, questa Portofino è rivestita in verde scuro che va in contrasto con l’argento presente sui cerchi a cinque razze e le strisce da corsa che corrono lungo il cofano motore. Inoltre, i montanti anteriori e il tetto sono rifiniti in bianco per donare all’auto un affascinante aspetto bicolore che sicuramente la fanno spiccare su strada e in mezzo a tantissime altre Portofino.

Ferrari Portofino: il colore verde scuro riesce ad adattarsi perfettamente al design della entry-level di Maranello

Lo stesso colore continua nell’abitacolo dove troviamo un rivestimento in pelle verde scuro sulla parte inferiore del cruscotto e sui sedili. Le zone in pelle verde vanno in contrasto con gli inserti bianchi e alcune parti in pelle nera.

Vi ricordiamo che la Ferrari Portofino è stata introdotta sul mercato con l’obiettivo di sostituire la California T. Sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 600 CV a 7500 g/min (156 CV/litro) e 760 nm di coppia massima a 3000-5250 g/min.

Accanto a questo propulsore troviamo una trasmissione a doppia frizione a 7 marce che scarica l’intera potenza sulle ruote posteriori e permette alla sportiva di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 320 km/h.

La Gran Turismo venne presentata in anteprima mondiale durante un evento esclusivo organizzato proprio a Portofino. Successivamente, la Ferrari Portofino è stata esposta a Maranello in occasione della celebrazione del 70º anniversario di Ferrari. La presentazione ufficiale, invece, avvenne in occasione del Salone di Francoforte nel 2017.