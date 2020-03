Briatore: “Schumacher è il Messi della Formula 1”

Flavio Briatore considera Michael Schumacher il Lionel Messi di Formula 1. L’italiano pensa che il Kaiser sia stato una persona speciale per il Grande Circus, come pilota e come persona, poiché oltre ad essere molto veloce ha sempre motivato la sua squadra. Briatore spiega che per lui Schumacher era più che un pilota. Il tedesco ha sempre cercato di avere un ottimo rapporto con i suoi ingegneri e lavoratori, con i quali ha sempre trascorso molto tempo in fabbrica.

“Michael è una persona speciale in Formula 1, è come Messi quando parli di calcio. Michael è un pilota speciale, una persona speciale perché oltre ad essere un grande pilota, ha sempre motivato la squadra ” , sottolinea Briatore nel podcast ufficiale del Formula 1, “Beyond The Grid”. “Non era solo qualcuno che guidava la macchina. Chiacchierava molto con gli ingegneri, passava molto tempo con loro, andava anche a cena con loro. Ricordo che trascorreva molto tempo in fabbrica con noi “, aggiunge.

Briatore ritiene che la presenza di Schumacher sia stata la chiave per garantire la buona atmosfera della squadra. ” La squadra era la casa di Michael, è stato fantastico. Ricordo una volta, a Barcellona, ​​che i meccanici avevano lavorato molto duramente di notte per assicurarsi che l’auto fosse pronta per la mattina successiva”, descrive. “L’intero team ha lavorato molto duramente per Michael, se fosse stato un altro pilota, non avrebbe funzionato allo stesso modo. Il team ha sempre lavorato molto bene e molto rapidamente per Michael, che oltre a motivare il team in pista, lo ha anche motivato in fabbrica. È stato molto importante “, sottolinea Briatore.

Alla fine, Briatore spiega di aver fatto firmare Schumacher perché voleva un giovane pilota, dato che Benetton non aveva abbastanza soldi per far firmare piloti come Ayrton Senna o Alain Prost. L’obiettivo era avere un pilota abbastanza bravo da crescere con loro ed era qualcosa che hanno raggiunto con Michael, con il quale hanno vinto i Mondiali del 1994 e del 1995.

“Non abbiamo mai tolto Jordan a Schumacher perché non ha mai avuto un contratto con loro, il contratto che aveva era per una gara. Era uno dei piloti che era al mio tavolo dei candidati, stavamo cercando un giovane pilota, semplicemente perché non avevamo i soldi per pagare piloti come Senna e Prost ” , ha detto l’uomo d’affari italiano.

“Dovevamo cercare un giovane Prost o una giovane Senna, che sarebbero cresciuti a fianco della squadra. Ho fatto firmare qualcuno abbastanza bravo da crescere a fianco della squadra”, ricorda Briatore per chiudere.